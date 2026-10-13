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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Джа Морэнта об обмене из «Мемфиса»: «Организация просто решила пойти другим путем, но на паркете их ждет расплата»

Ти Морэнт, отец звезды НБА Джа Морэнта, в эфире персонального подкаста рассказал о чувствах семьи после межсезонного обмена разыгрывающего из «Мемфиса» в « Портленд ».

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