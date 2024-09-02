Антонов: украинские чиновники могли получить в США поддержку действий против России

Представители киевского режима приезжали в Вашингтон за «подачками» Украинские чиновники в ходе визита в Соединенные Штаты в конце августа могли получить от американских властей дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.