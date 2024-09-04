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«Ударил по столу и вышел из кабинета». Источники: Зеленский пришел в ярость из-за нежелания Монголии арестовать Путина

«Ударил по столу и вышел из кабинета». Источники: Зеленский пришел в ярость из-за нежелания Монголии арестовать Путина

Автор: Дмитрий Горин31K прочтений Сегодня Вчера днем в Telegram наткнулся на интересную информацию, о которой сообщали некоторые ресурсы.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Наркомана Зеленского  нигде так  встречать не будут, как Путина.
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13 час.
Eduard
Президент -самозванец много на себя берет указывая кому с кем дружить.Зеленский давно просто самозванец и негодяй,нам его мнение не интересно!
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13 час.
Eduard
На Квартале 95 своем наглости научился?
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13 час.

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