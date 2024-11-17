Набравший большинство голосов на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить вину за свои провалы в попытках завершить конфликт на Украине на отказ лидера* Незалежной Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с Россией.
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