Рубли грозят обесцениться: как сохранить накопления

Остаться у разбитого корыта. Уровень накоплений в банках идет к рекордной отметке. По информации Центробанка, только в 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах оценили в 50,39 трлн рублей.
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