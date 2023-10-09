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Мировое обозрение

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Марина Мнишек. Бесславная гибель русской царицы

Марина Мнишек. Бесславная гибель русской царицы

Леон Вычулковский. «Бегство Марины Мнишек с сыном» В предыдущей статье мы уже говорили, что после гибели Лжедмитрия I у Марины Мнишек была возможность беспрепятственно уехать в Польшу, даже получить от короля Сигизмунда III Гродно или Самбор.

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