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Григорий Федоров: «У меня нет конкретной цели в фигурном катании. Хочу прийти к моменту, когда смогу себе сказать, что сделал в этом спорте все, что мог»

Фигурист Григорий Федоров рассказал о подготовке к предстоящему соревновательному сезону. – Расскажи, как у тебя дела? Как проходит первый сбор?  – Дела отлично, сбор проходит в штатном формате.

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