Русская весна
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Русская весна

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В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина

В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.

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