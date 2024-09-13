Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращение конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.
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