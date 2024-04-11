Рогов: у Зеленского есть «план», но он не связан с контрнаступлением

У президента Украины Владимира Зеленского есть особый «план», который никак не связан с контрнаступлением, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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