Science Advances: Homo sapiens из Азии унаследовали больше генов неандертальцев

Антропологи из Женевского университета изучили более 4000 древних геномов представителей Европы и Азии и установили, что Homo sapiens, жившие в Азии, унаследовали больше генов неандертальцев (4%), чем их сородичи из Европы (2%).
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