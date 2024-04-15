Ученые предполагают, что древние египтяне видели богиню неба Нут в Млечном Пути

В Портсмуте прошли исследования, которые могут изменить нашу представление о древней истории Египта. Ученые из местного университета провели анализ древнеегипетских текстов и моделей космоса того времени.
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