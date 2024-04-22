Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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S&P 500 ждет худший месяц с 2022 года

S&P 500 ждет худший месяц с 2022 года

Фондовый рынок США пережил в текущем месяце трудный период на фоне резкого роста доходности облигаций ввиду появившихся опасений относительно того, что устойчивая экономика помогает удерживать инфляционное давление, пишет издание MarketWatch.

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