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Регионы России

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Александр Бубнов оценил тактику «Спартака» в победе над «Зенитом»

Александр Бубнов оценил тактику «Спартака» в победе над «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал факторы, которые позволили московскому «Спартаку» одержать победу со счётом 2:0 над петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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