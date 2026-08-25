Александр Бубнов оценил тактику «Спартака» в победе над «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал факторы, которые позволили московскому «Спартаку» одержать победу со счётом 2:0 над петербургским «Зенитом» в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
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