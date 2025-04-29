Как избежать перегрузки и научить ребенка эффективно распределять время

Рок и Туччи разбираются в правилах тайм-менеджмента. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить клинический психолог, нейропсихолог, специалист по краткосрочным методам психотерапии, сказкотерапевт, руководитель семейного клуба психологии и развития «Древо», преподаватель психологии и педагогики Живина Дарья и герои мультсериала «Улётная доставка» Туччи и Рок.