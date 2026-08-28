Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Мария Захарова назвала Урсулу фон дер Ляйен "капитаном евротитаника"

Мария Захарова назвала Урсулу фон дер Ляйен "капитаном евротитаника"

Мария Захарова, представляющая МИД РФ, прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прекращении прежней экономической модели Европы, назвав её "капитаном очевидности евротитаника".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии