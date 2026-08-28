Мария Захарова, представляющая МИД РФ, прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прекращении прежней экономической модели Европы, назвав её "капитаном очевидности евротитаника".
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