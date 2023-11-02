Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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CNN: разведка США считает, что Иран обдумывает ответ Израилю за атаку на Газу

CNN: разведка США считает, что Иран обдумывает ответ Израилю за атаку на Газу

Разведывательное сообщество США полагает, что Иран и его доверенные лица в данный момент выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США.

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