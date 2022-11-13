Ко всем населенным пунктам Приморья есть проезд

Дорожные службы края продолжают ликвидировать последствия снегопада. В настоящее время проезд обеспечен ко всем населенным пунктам Приморья, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
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