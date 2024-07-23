Почему нужно быть осмотрительным и осторожными при посещении Средиземного моря?

Отдых на Средиземном море становится все более опасным для здоровья из-за загрязнения морской воды. Согласно последним данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), более 87% акватории Средиземного моря загрязнено микропластиком и другими вредными веществами, такими как токсичные металлы и промышленные химикаты.
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