Почему нужно быть осмотрительным и осторожными при посещении Средиземного моря?

Отдых на Средиземном море становится все более опасным для здоровья из-за загрязнения морской воды. Согласно последним данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), более 87% акватории Средиземного моря загрязнено микропластиком и другими вредными веществами, такими как токсичные металлы и промышленные химикаты.