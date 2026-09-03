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НМГ приобрела контрольную долю в ИД «Комсомольская правда»

НМГ приобрела контрольную долю в ИД «Комсомольская правда»

МИЦ «Известия», входящий в Национальную Медиа Группу (НМГ), стал владельцем контрольной доли в издательском доме «Комсомольская правда».

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