Новые старые революционеры

Недавно на одном из каналов нашла интересные размышления на тему, почему в России раз за разом дает сбой так называемая "оранжевая революция" при том, что во многих странах все эти цветные брызги антиправительственной деятельности очень даже неплохо себя зарекомендовали.
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