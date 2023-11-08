МИД: В России разрабатывают новые маршруты для поставок газа в Центральную Азию

Российская газодобывающая компания «Газпром» разрабатывает новые пути и параметры поставок энергоносителей в Казахстан и Узбекистан, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
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