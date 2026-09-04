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Происшествия

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Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Андрей Курносенко посетил с рабочей поездкой Приморский край

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Андрей Курносенко посетил с рабочей поездкой Приморский край

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко – руководитель Объединенного штаба по обеспечению безопасности ХI Восточного экономического форума – подвел итоги деятельности правоохранительных ведомств в период подготовки и проведения международного мероприятия во Владивостоке.

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