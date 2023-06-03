Reuters: число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось до 233

Число погибших из-за столкновения в Индии трех поездов выросло до 233. Пострадали 900 человек. Об этом в субботу, 3 июня, Reuters, ссылаясь на официальных лиц.
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