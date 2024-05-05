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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Густой суп с хрустящим беконом и чеддером

Простой рецепт аппетитного супчика из жареного бекона, сыра и цветной капусты! Очень густой, ароматный, сытный и вкусный! Особенно приятно отведать его в зимнее и холодное время! Ингредиенты Бекон 8 полосок лук (маленький) 1 шт сельдерей 1 стебель чеснок 2 зубчика соль по вкусу черный перец по ….

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