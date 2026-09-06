В Москве пенсионерка за четыре месяца отдала мошенникам ₽12,5 млн

В Москве 70-летняя пенсионерка за четыре месяца общения с телефонными мошенниками лишилась более 12,5 млн рублей.
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Все жалуются на маленькие пенсии, как не откроешь новости, сразу заголовок, очередной пенсионер отдал мошенникам миллионы в чем подвох?.