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Газета.ру

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В Москве пенсионерка за четыре месяца отдала мошенникам ₽12,5 млн

В Москве пенсионерка за четыре месяца отдала мошенникам ₽12,5 млн

В Москве 70-летняя пенсионерка за четыре месяца общения с телефонными мошенниками лишилась более 12,5 млн рублей.

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