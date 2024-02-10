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Граждане Молдавии и Румынии погибли во время столкновения с Революционной армией Конго

Граждане Молдавии и Румынии погибли во время столкновения с Революционной армией Конго

Трое бойцов из Молдавии и Румынии погибли в ходе сражений в КонгоСтолкновения правительственных войск Демократической Республики Конго с наемниками, поддерживаемыми Руандой, привели к гибели одного гражданина Молдавии и двух граждан Румынии.

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