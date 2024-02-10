Граждане Молдавии и Румынии погибли во время столкновения с Революционной армией Конго

Трое бойцов из Молдавии и Румынии погибли в ходе сражений в КонгоСтолкновения правительственных войск Демократической Республики Конго с наемниками, поддерживаемыми Руандой, привели к гибели одного гражданина Молдавии и двух граждан Румынии.