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Каллас: перемирие на Украине даст пространство для достижения мира

Каллас: перемирие на Украине даст пространство для достижения мира

В Евросоюзе полагают, что 30-дневное перемирие даст пространство для достижения мира на Украине. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Все в сад!(((
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