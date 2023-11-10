Срочная помощь нашим бойцам, наступающим у Авдеевки и сдерживающим врага у Клещеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Артиллеристы и мотострелки благодарят наших читателей за рации TYT с допантеннами, отдельно за сварочный аппарат, домкрат, зарядное устройство и ремонтный инструмент фонд «Русская тройка», за генератор Дмитрия.
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