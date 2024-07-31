Задержали по "горячему следу": Мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в Подмосковье

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Комментарии
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Валерий Каулин
Что-то случилось с нашим народом! Для начала отмечу, что в 14 лет она всё-таки девочка, а не девушка. Далее, перестаньте рожавших баб девушками называть! Этот ляп уже раздражает. Ну, а теперь по национальному вопросу. Если народ не встанет и не заявит свою волю, власть столько мерзости натворит, что ничем потом не отмолит свою вину! Они просто тупо игнорируют информацию, наполнившую СМИ, ТВ, Инет. Лучше бы не дразнили, кровью умыться придётся многим!
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