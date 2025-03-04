В Баганском районе «сверили часы» для постановки задач на будущее

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты регионального парламента Александр Кулинич, Виталий Новоселов и Дмитрий Франчук сегодня, 4 марта 2025 года, с рабочим визитом посетили Баганский район.
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