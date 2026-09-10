В Венесуэле потерпел крушение самолёт с украинской моделью, пассажиры выжили

В Венесуэле 6 сентября потерпел крушение самолёт, на борту которого находились венесуэльские бизнесмены, а также украинская модель София Комар, сообщает El Pitazo со ссылкой на предварительный отчёт военных и гражданских охранных агентств в Боливаре.