ВСУ потеряли в Курской области более 300 человек: что произошло на полях СВО 21 декабря

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В субботу, 21 декабря, российские войска продолжали отражать попытки ВСУ атаковать территорию Курской области.
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