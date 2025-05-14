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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон помахал на прощание болельщикам «Кливленда»

За 23 секунды до конца пятого матча серии (114:105) центровой Майлз Тернер положил трехочковый из угла, оформивший итоговый счет.

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