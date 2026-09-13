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Супруга Басты Елена Вакуленко вышла в свет в образе за 1,4 млн рублей. Фото

Супруга Басты Елена Вакуленко вышла в свет в образе за 1,4 млн рублей. Фото

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская прогулялась по улицам Парижа в образе, стоимость которого, по данным СМИ, составляет примерно 1,4 млн рублей.

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