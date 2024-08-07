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На Западе отметили лидерство РФ в области энергетического сотрудничества

На Западе отметили лидерство РФ в области энергетического сотрудничества

Россия опередила США в области международного энергетического сотрудничества. Об этом заявили эксперты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс, их статья опубликована в журнале Foreign Policy во вторник, 6 августа.

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