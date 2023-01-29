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РИА Новости: борьба между республиканцами и демократами может спровоцировать дефолт США в 2023 году

РИА Новости: борьба между республиканцами и демократами может спровоцировать дефолт США в 2023 году

Меры, предлагаемые представителями Республиканской и Демократической партий США, для реализации выгодных им программ распределения государственных денежных средств грозят привести экономику США к дефолту по суверенному госдолгу в текущем году.

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