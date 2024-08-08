Сразу же после гибели в авиакатастрофе предпринимательницы Калагуровой в Омске закрыли ее магазины. В них продавалась одежда больших размеров.
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Сразу же после гибели в авиакатастрофе предпринимательницы Калагуровой в Омске закрыли ее магазины. В них продавалась одежда больших размеров.