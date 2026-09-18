TANK 300 удивляет мощным двигателем и внедорожными возможностями

Среднеразмерный рамный внедорожник TANK 300 с двухлитровым турбомотором на 218 л.с., восьмиступенчатым автоматом и двумя вариантами полного привода, сочетает стильный дизайн и выдающуюся проходимость, что делает его идеальным для любителей бездорожья.