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Царьград

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TANK 300 удивляет мощным двигателем и внедорожными возможностями

TANK 300 удивляет мощным двигателем и внедорожными возможностями

Среднеразмерный рамный внедорожник TANK 300 с двухлитровым турбомотором на 218 л.с., восьмиступенчатым автоматом и двумя вариантами полного привода, сочетает стильный дизайн и выдающуюся проходимость, что делает его идеальным для любителей бездорожья.

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