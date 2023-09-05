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Экс-игрок Масалитин заявил, что действия тренера Абаскаля не поддаются логике

Экс-игрок Масалитин заявил, что действия тренера Абаскаля не поддаются логике

Бывший футболист московских "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль чудит, экспериментирует и не может определиться ни со стартовым составом, ни со схемой, что приводит к проблемам команды.

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