«Луга — с меня хватит». Больше эти диски на свою болгарку не поставлю никогда. Такой халтуры от них я не ожидал

Приветствую, друзья. Несмотря на то, что я по большей части занимаюсь разборкой, а не сборкой, иногда всё же приходится что-то сделать своими руками: стол в мастерскую сварить, стеллажи организовать или какое-нибудь простое приспособление для ежедневных нужд.