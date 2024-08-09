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Дзен Дневник

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«Луга — с меня хватит». Больше эти диски на свою болгарку не поставлю никогда. Такой халтуры от них я не ожидал

«Луга — с меня хватит». Больше эти диски на свою болгарку не поставлю никогда. Такой халтуры от них я не ожидал

Приветствую, друзья. Несмотря на то, что я по большей части занимаюсь разборкой, а не сборкой, иногда всё же приходится что-то сделать своими руками: стол в мастерскую сварить, стеллажи организовать или какое-нибудь простое приспособление для ежедневных нужд.

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