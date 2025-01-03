Сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

Сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу в Полтавской области на Украине Сотрудники Сумского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в Полтавской области на Украине сломали мужчине ногу, передает «Страна» со ссылкой на местную жительницу.
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