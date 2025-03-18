Театр абсурда
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Театр абсурда

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У Путина жирнее: Украина начертила Москве красные линии

У Путина жирнее: Украина начертила Москве красные линии

БлокнотРУ Три красные линии, которые озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига для переговоров с Россией, поразительно схожи с причинами, из-за которых началась специальная военная операция.

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