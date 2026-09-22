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Селюк о «Ростове»: «Закончит как «Химки», скорее всего. Там системная проблема – много лет шло присвоение денег. Или могут просто опустить в Первую лигу»

Дмитрий Селюк считает, что «Ростов» может закончить существование из-за финансовых проблем. – До Чайки в « Ростове » все растащили.

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