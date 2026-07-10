Россиянам назвали лучшие варианты кроссоверов с пробегом до 1,5 миллиона рублей

Проанализировав вторичный рынок китайских кроссоверов, автоэксперт Сергей Зиновьев отобрал шесть моделей, сопоставимых по габаритам с Toyota RAV4, в возрасте от четырех до шести лет, с пробегом не более ста тысяч километров.
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