ВСУ получат ракеты ATACMS? В Белом доме прокомментировали новый пакет помощи

В Белом доме прокомментировали новый пакет помощи и объяснили, получат ли ВСУ ракеты ATACMS.Вечером в пятницу американский телеканал сообщил, что в администрации президента Джо Байдена говорят о поставке ракет дальнего радиуса ATACMS на Украину.