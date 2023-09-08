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ВСУ получат ракеты ATACMS? В Белом доме прокомментировали новый пакет помощи

ВСУ получат ракеты ATACMS? В Белом доме прокомментировали новый пакет помощи

В Белом доме прокомментировали новый пакет помощи и объяснили, получат ли ВСУ ракеты ATACMS.Вечером в пятницу американский телеканал сообщил, что в администрации президента Джо Байдена говорят о поставке ракет дальнего радиуса ATACMS на Украину.

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