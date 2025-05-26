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Дуда: неявка Трампа на саммит НАТО будет означать кризис альянса

Дуда: неявка Трампа на саммит НАТО будет означать кризис альянса

Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью Radio Zet, что отсутствие американского лидера Дональда Трампа на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня станет свидетельством серьезного обострения обстановки внутри альянса.

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