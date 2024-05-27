Борис Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем города

Он отметил, что Северная столица стремительно развивается, становится центром многих федеральных и международных событий Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем телеграм-канале поздравил петербуржцев с Днем города.
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