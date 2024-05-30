Какой запомнили политэлиты ХМАО экс-губернатора Комарову

Экс-губернатор Наталья Комарова провела в кресле руководителя ХМАО более 14 лет. За это время югорским политэлитам она запомнилась как сильная фигура во власти, которая смогла завоевать их доверие и найти общий язык с югорчанами.
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