Политика как он...
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Политика как она есть

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Погибла вся локомотивная команда: что известно о ЧП с мостом в Брянской области

Погибла вся локомотивная команда: что известно о ЧП с мостом в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 31 мая в регионе неизвестные подорвали мост в момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд.

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