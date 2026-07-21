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«Париж» за 8 млн евро купил лучшего бомбардира «Осера» Синайоко. У форварда 12+4 и 9 желтых карточек за 32 игры Лиги 1

«Париж» купил лучшего бомбардира « Осера »  Лассине Синайоко . 26-летний форвард из Мали заключил контракт со столичным клубом до лета 2029 года.

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